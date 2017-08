Nieuwe voorzitter 4 en 5 mei Comité Doesburg

DOESBURG - Het 4 en 5 mei comité Doesburg heeft een nieuwe voorzitter. Wil Verlaan heeft het stokje overgedragen aan Elly van Exel, maar zal nog als penningmeester en inspirator verbonden blijven aan het comité. Wil heeft zich de afgelopen jaren met passie ingezet om in Doesburg oorlogsslachtoffers te herdenken en de vrijheid te vieren.

Verlaan is ook de initiator van de jaarlijkse scholenprojecten en de kinderwandeling die langs plekken voert in Doesburg die een belangrijk zijn geweest tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het comité wil hiermee de Doesburgse jeugd meer betrekken bij de lokale oorlogsgeschiedenis. Ook onder het voorzitterschap van Elly van Exel zal dit blijven bestaan. Het 4 en 5 mei comité Doesburg zet zich in voor een jaarlijkse waardige dodenherdenking op 4 mei en een vijfjaarlijkse vrolijke viering van de vrijheid op 5 mei.