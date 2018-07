Geslaagd voetbalkamp

BRUMMEN - Op 6,7 en 8 juli vond het traditionele vv Oeken jeugdkamp plaats. Ook dit jaar beleefden weer veel spelers in de jongste leeftijden hun eerste kamp, terwijl ook de oudste categorie goed vertegenwoordigd was. Er waren vele activiteiten georganiseerd: jachtseizoen, vlotten bouwen, kanovaren en nachtvoetbal voor de oudste jeugd en mini-toernooitjes, film kijken en een vossenjacht voor de jongere deelnemers. Er werd uiteraard veel gevoetbald en er was een zeskamp, een voetbalquiz en natuurlijk de bonte avond, die door FC Broekies werd gewonnen met een geweldig dance-battle met Fortnite dansjes. Zondagmiddag werd, in aanwezigheid van alle ouders, het geslaagde weekend afgesloten met een voetbaltoernooi. In de finale wonnen de Derde Klassers van FC Broekies.