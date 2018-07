GEM. ZEVENAAR - Sinds kort zijn de contactpersonen Dorpen en Wijken van start gegaan in de gemeente Zevenaar. Maikel van der Beek, Leny Thuss en Anke Voesten zijn de sleutelpersonen tussen de Zevenaarse inwoner en de gemeente en vervullen een begeleidende, faciliterende en verbindende rol.

De Zevenaarse inwoners kunnen met al hun vragen, ideeën en bevindingen terecht bij de contactpersonen Dorpen en Wijken. Dit gaat van zaken die opgemerkt worden in de openbare ruimte tot burgerinitiatieven. Leny Thuss: “Wij gaan ophalen wat er allemaal speelt in de dorpen en wijken en wat er ervaren wordt door de inwoners. Hierbij is het belangrijkste uitgangspunt dat de bewoners aan zet zijn en wij op zoek gaan naar waar wij de verbinding kunnen leggen.” De contactpersonen Dorpen en Wijken werken daarnaast veel samen met de dorps- en wijkraden om inwoners te ondersteunen en faciliteren waar nodig bij initiatieven in de dorpen en wijken.

Verdeling dorpen en wijkenMaikel van der Beek heeft de dorpen Angerlo en Aerdt onder zijn hoede. Leny Thuss buigt zich over Lathum, Ooij, Oud-Zevenaar, Lobith, Pannerden, Tolkamer en Tuindorp. Anke Voesten is het aanspreekpunt voor Giesbeek, Herwen, Lathum en Spijk. Stad Zevenaar valt onder alle drie de contactpersonen.

De contactpersonen zijn veel te vinden in de dorpen en wijken zelf, waar ze actief op gaan halen bij de inwoners. Verder kan er contact opgenomen worden met hen per e-mail via dorpscontact@zevenaar.nl of wijkcontact@zevenaar.nl, of via tel. 0316 - 595566 (Maikel van der Beek), 0316 - 595235 (Leny Thuss) of 0316 - 595102 (Anke Voesten).