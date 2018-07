Zangers gezocht voor Rutter II Project

KLARENBEEK - Na het grote succes van het John Rutter project in 2017 komt er een vervolg. In het weekend van 17 en 18 november vindt het John Rutter II project plaats. Op zaterdag en de zondagochtend wordt er muziek ingestudeerd van de componist John Rutter. Zondagmiddag wordt het ingestudeerde dan voor publiek uitgevoerd. Voor iedere stemgroep wordt er één avond extra gepland om partijen te studeren.

Voor dit project is de organisatie op zoek naar zangers en zangeressen van alle stemsoorten. Het zou fijn zijn als deelnemers thuis alvast de partijen kunnen studeren. Daar waar nodig kunnen muziekbestandjes gemaakt worden. Deelname bedraagt 70 euro, inclusief koffie of thee en lunch voor beide dagen. Het optreden vindt plaats in Het Boshuis in Klarenbeek.

Net als vorig jaar zijn er ook dit jaar weer enthousiaste musici die meewerken zoals sopraan Esther Ebbinge, pianist Andor Boddeke, toetsenist Cor Lievers, organist Gerard van Dalen, Babette Lanters en Esther van Dalen dwarsfluit. De algehele leiding staat onder Alette van den Brul.

Om de kosten te kunnen dekken, is de organisatie nog op zoek naar sponsoren. Het geld dat na het concert overblijft, zal ook dit jaar weer naar een lokaal goed doel gaan. Dit jaar is gekozen voor Werkgroep Caritas Klarenbeek. Deze werkgroep ondersteunt mensen met een financieel- of sociaal probleem, zonder onderscheid naar religieuze achtergrond. Een dagje uit voor kinderen waarvan de ouders het financieel wat minder hebben, hulp voor ouderen in de wirwar van regels en instanties, financiële ondersteuning voor muziek- of zwemlessen maar ook alleen een luisterend oor voor een eenzaam iemand.

alettevandenbrul@outlook.com of tel. 06 - 46371896