Scalabor nieuwe naam sociaal werkbedrijf

REGIO - Scalabor is de nieuwe naam van het arbeidsontwikkelbedrijf dat inwoners uit Midden Gelderland, waaronder de gemeente Rheden en Doesburg en Zevenaar, ondersteunt bij het vinden van het best passende werk. Een belangrijk onderdeel van Scalabor is het bieden van werkplekken voor het huidige sw-personeel van Presikhaaf Bedrijven.

Door Scalabor wordt ook de transformatie in gang gezet van de bestaande sociale werkvoorziening naar een bedrijf waarbij arbeidsontwikkeling centraal staat. De gemeenteraad van Arnhem stemde in mei unaniem in met het voorstel een arbeidsontwikkelbedrijf op te richten. Tijdens een algemene vergadering van het bestuur van Presikhaaf Bedrijven werd 12 juli bekend dat alle deelnemende gemeenten positief zijn over het Arnhemse aanbod.

Verantwoordelijk wethouder Ine van Burgsteden: “De toekomst van Presikhaaf Bedrijven was te onzeker en naar onze overtuiging ontstaat door het nieuwe bedrijf Scalabor het beste perspectief voor inwoners die ondersteuning nodig hebben om een goede plek op de arbeidsmarkt te krijgen.” Het nieuwe bedrijf start in 2018. Ivo Korte, kwartiermaker Scalabor: “Wij ervaren een breed draagvlak om een goed bedrijf op te bouwen en daarmee heel veel mensen duidelijkheid te geven over hun werkzame toekomst. Kort na de zomer is het bedrijfsplan op hoofdlijnen uitgezet”.

De nieuwe naam Scalabor is een samentrekking van scala en labor. Scala staat voor het groot aantal mogelijkheden dat het nieuwe bedrijf te bieden heeft aan werksoorten en ontwikkelingstrajecten. Labor staat in het Engels voor arbeid en inspanning.

Naast werk voor de huidige mensen van Presikhaaf Bedrijven richt het bedrijf zich ook op inwoners die vanuit andere regelingen tijdelijk of structureel begeleiding nodig hebben naar goed passend werk. De samenwerkende gemeenten, waaronder Rheden, Doesburg en Zevenaar, hebben de intentie uitgesproken de komende vijf jaar hun inwoners met een sw-indicatie onder te brengen bij Scalabor. Ook kunnen deze gemeenten het bedrijf iznetten voor inwoners die begeleiding nodig hebben naar passend werk.