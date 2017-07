Veertig duurzame woningen aan de Imboslaan in Dieren

DIEREN - Op de locatie van de voormalige Imbosmavo aan de Imboslaan in Dieren wil het college van Rheden woningen laten bouwen. Het gaat om veertig woningen waarbij duurzaamheid voor de woning en de omgeving voorop staat. De helft van deze woningen worden sociale huurwoningen.

De locatie van de voormalige mavo ligt al jaren braak. B en W vindt het tijd om daar nu definitieve invulling aan te geven. Gedacht wordt aan veertig gasloze woningen met aandacht voor duurzaamheidsaspecten, zoals het hergebruik van materialen. Ook is er aandacht voor het langer thuisblijven wonen van ouderen. Daarnaast is het belangrijk dat het plan is voorbereid op effecten van klimaatverandering zoals wateroverlast en droogte.

Na de zomervakantie wil de gemeente in gesprek met omwonenden om te weten welke ideeën zij hebben voor deze woningen en de omgeving. Daarna is de gemeente van plan een prijsvraag uit te schrijven voor ontwikkelaars waarbij de eerder opgehaalde informatie wordt meegenomen. Uiteindelijk kiest de gemeente in overleg met de inwoners in 2018 welk plan het gaat worden. Daarna volgen nog de gebruikelijke planologische procedures als de bestemmingsplanwijziging en omgevingsvergunning.

Ongeveer tien jaar geleden waren er ook al plannen om hier woningen te bouwen. Maar door de economische crisis is dit toen niet doorgegaan. Sindsdien ligt het terrein braak en is er niets mee gebeurd.

Wethouder Nicole Olland: “Ik ben blij dat deze locatie nu (opnieuw) ontwikkeld gaat worden en zeker nu het gaat om duurzame woningen waarbij aandacht is voor het klimaat. Het past helemaal in onze gedachte om in 2040 een CO2neutrale gemeente te zijn. En natuurlijk gaan we samen met omwonenden kijken hoe we dit gaan doen.”