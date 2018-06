Automobiliste botst tegen boom

RHEDEN – Op de Groensestraat in Rheden is een automobiliste vorige week woensdag tegen een boom gebotst. Zij en haar kind kwamen met de schrik vrij. Het gebeurde rond 16.00 uur ter hoogte van de kruising met De Del. Door onbekende oorzaak raakte ze van de weg en kwam ze met haar auto tegen een boom tot stilstand. Omstanders kwamen gelijk om te kijken of ze konden helpen. Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Het kind dat ook in de auto zat, heeft een traumabeertje gekregen voor de schrik. De bestuurster is nagekeken in de ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Het voertuig heeft grote schade opgelopen en is geborgen door een bergingsbedrijf.

Foto - Roland Heitink