De vlag kan uit! Geslaagd!

DIEREN / ROZENDAAL - Voor de eindexamenkandidaten van Het Rhedens in Dieren en Rozendaal is het wachten voorbij, zij weten nu of ze zijn geslaagd of nog een herexamen moeten doen. Hieronder de geslaagden van het eerste tijdvak. Gefeliciteerd!



SG Het Rhedens, locatie Dieren

VMBO Basisberoepsgerichte Leerweg

Handel en administratie

Quincy Beumer DIEREN

Jeremy van Dijk DIEREN

Robin Masselink DIEREN

Ayca Yilmaz DIEREN

Steven Mulder EERBEEK

Niels Schapendonk OOSTERBEEK

Dimitry Dorland RHEDEN

Techniek Breed

Lorenzo Vonk DIEREN

Jowie Hermsen DOESBURG

Jelme Smit DOESBURG

Mathijs Berendsen EERBEEK

Pepijn van Krevel OOSTERBEEK

Marijn Bosveld RHEDEN

Adriaan de Vos VELP GLD

Bjorn van Meerten ZUTPHEN

Zorg en Welzijn

Dorkas de Been ARNHEM

Tycho Strelitski BRUMMEN

Yanniek Disco DIEREN

Dewi van Kerkhof DIEREN

Lorain Meijer DIEREN

Daniek Thijsen DIEREN

Jeffrey van den Berg DOESBURG

Marit Koetsier DOESBURG

Sedat Bagci EERBEEK

Ellen Eising EERBEEK

Priscilla Jansen EERBEEK

Cynthia den Hoedt RHEDEN

Elsa Kamphuis RHEDEN

VMBO Kaderberoepsgerichte Leerweg

Handel en administratie

Danique Klaassen BRUMMEN

Stefan Dix DIEREN

Onur Özsu DIEREN

Duncan Zaaijer DIEREN

Dönenur Bahar DOESBURG

Daan van den Berg DOESBURG

Fatima Eraslan DOESBURG

Michelle Machielsen DOESBURG

Romy Messing DOESBURG

Jayme Overmeen DOESBURG

Luuk den Dekker EERBEEK

Sander Holderikx EERBEEK

Frank Bosman LOENEN GLD

Rianne Berendsen RHEDEN

Saner Dzigal RHEDEN

Max den Houting RHEDEN

Keown Janssen RHEDEN

Nienke Meijer RHEDEN

Techniek Breed

Tim Engberts ARNHEM

Luuk van der Meulen BRUMMEN

Kars Bosschaart DIEREN

Melvin Cornelissen DIEREN

Joas van Hierden DIEREN

Jesse van Workum DIEREN

Joey Lemmers DOESBURG

Casper Meijn DOESBURG

Robin Prost DOESBURG

Joe Versteeg DOESBURG

Ruben van der Gouw EERBEEK

Bas Kelderman GIESBEEK

Nathan ter Rele LAAG-SOEREN

Zorg en Welzijn

Kim van Kleeff BRUMMEN

Anne Arnoldus DIEREN

Donna van Delft DIEREN

Maaike van Dis DIEREN

Dylan Fontein DIEREN

Lizzy de Jong DIEREN

Samuël Joseph DIEREN

Justin Jurrius DIEREN

Joëlle Koezen DIEREN

Meike Kolk DIEREN

Eva Mulder DIEREN

Quinten Pos DIEREN

Sven van Regteren DIEREN

Helen van der Rijst DIEREN

Femke Roerdink DIEREN

Merel Slijkhuis DIEREN

Yordi Tip DIEREN

Iris van Voorbergen DIEREN

Mirthe van der Weijden DIEREN

Rick van Zadelhoff DIEREN

Tara Hendriksen DOESBURG

Lexi Pieters DOESBURG

Esmée van de Wal DOESBURG

Bibi Elijzen EERBEEK

Bart van den Eyssel EERBEEK

Sanne Olthof EERBEEK

Lisanne Beumer ELLECOM

Maud Spreeuw ELLECOM

Louelle Schieving LEUVENHEIM

Geke Gerritsen OLBURGEN

Joris Lodder RHEDEN

Veerle Stemerding RHEDEN

Camia Zoeteweij RHEDEN

Niels Zweers RHEDEN

Maartje van Laar VELP GLD

Laurie van der Plaat VELP GLD

Sjoerd Vlug VELP GLD

Robbie Zegers WESTERVOORT

VMBO Theoretische Leerweg

Quinty van Buuren ANGERLO

Naomi Danen ARNHEM

Lonneke Borgman DIEREN

Anouk Bozinis DIEREN

Thijs Braaksma DIEREN

Mathilde Brok DIEREN

Eva Coolen DIEREN

Abdullah Darar DIEREN

Joost Garritsen DIEREN

Jonas Geerlings DIEREN

Laura Hummelman DIEREN

Buse Ince DIEREN

Tyronne Klauwers DIEREN

Sanne Koenders DIEREN

Marguerite Kroon DIEREN

Joël Kuipers DIEREN

Tom Lomans DIEREN

Lucas Milders DIEREN

Leroy Molenaar DIEREN

Janaï Mulder DIEREN

Annemarie Nijenhuis DIEREN

Jeroen Nijhuis DIEREN

Leah Penninga DIEREN

Edward Renshof DIEREN

Jesse Rombeek DIEREN

Imme van Roosmalen DIEREN

Isa Ruizendaal DIEREN

Floortje Smeier DIEREN

Inez Terlouw DIEREN

Gersom Thijsen DIEREN

Aliou Traoré DIEREN

Felice Unij DIEREN

Songül Usanmaz DIEREN

Vincent Westenbroek DIEREN

Sanne Wichman DIEREN

Lisanne Wolterink DIEREN

Rick van Zon DIEREN

Sophie Beumer DOESBURG

Merleyn van Det DOESBURG

Taiko van Engen DOESBURG

Demi Gielink DOESBURG

Kayley Hendriks DOESBURG

Mick Jansen DOESBURG

Floor Jonker DOESBURG

Madé Linschooten DOESBURG

Dani Lippets DOESBURG

Kevin Poulussen DOESBURG

Roan Rijmers DOESBURG

Michael de Roo DOESBURG

Cas van Uffelen DOESBURG

Marloes Vissers DOESBURG

Tugba Yurtsever DOESBURG

Léon van Zanen DOESBURG

Naomi Dorland EERBEEK

Noa Roos EERBEEK

Déjan Wissink EERBEEK

Lars van Zijtveld EERBEEK

Babs Beumer ELLECOM

Joop van der Mark ELLECOM

Boris van Mierlo ELLECOM

Hymke Scholten ELLECOM

Anniek Tijssen ELLECOM

Jelmer de Waardt GIESBEEK

Dani Jacobs LAAG-SOEREN

Amanda Keenswijk LAAG-SOEREN

Milou van Omme LAAG-SOEREN

Kees Gieling RHA

Anna Gieling RHA

Ingrid Chipantiza RHEDEN

Stan Jansen RHEDEN

Keimpe Kolkman RHEDEN

Veline Krähe RHEDEN

Aniek Matser RHEDEN

Annabel van Meeteren RHEDEN

Simon Rijnbende RHEDEN

Tim de Stigter RHEDEN

Amber Veldman RHEDEN

Jaron van Zoest RHEDEN

Mick Camphuis SPANKEREN

Nick Minkman SPANKEREN

Sarah Smeltink SPANKEREN

Annelies Klouwen VELP GLD

Caspar de Kort VELP GLD

SG Het Rhedens, locatie Rozendaal

HAVO

Profiel Cultuur en Maatschappij

Tom Ritsma ARNHEM

Dyon de Haas ARNHEM

Annamarie Cohen DIEREN

Donna Groothedde DIEREN

Chidi Bosah DOESBURG

Lisa van Amersvoort RHEDEN

Maxime Thijssen RHEDEN

Arzu Doorduin VELP GLD

Profiel Economie en Maatschappij

Teun van den Berg ARNHEM

Tatum van 't Blik ARNHEM

Merijn Boersma ARNHEM

Joëlle van den Brink ARNHEM

Ella Brouwer ARNHEM

Isabella van Die ARNHEM

Merijn van Dongen ARNHEM

Floyd Gerretzen ARNHEM

Merit Janssen ARNHEM

Loes Medendorp ARNHEM

Robin Weima ARNHEM

Silke Wiersma ARNHEM

Jeroen Blom DE STEEG

Karlijn Havekes DE STEEG

Robin van de Spreng DIEREN

Femke Talen DIEREN

Lize Bakker DOESBURG

Mike Griffioen DOESBURG

Lars Haarlemmer DOESBURG

Levi van Stiphout DOESBURG

Rob van den Eyssel EERBEEK

Tom Koetsier EERBEEK

Bas Slijkhuis EERBEEK

Julia Huting GIESBEEK

Joris Bück LAAG SOEREN

Lara Künne LATHUM

Roger Cortez RHEDEN

Joël Engelschman RHEDEN

Carlo Kramers RHEDEN

Stefan van Malsen RHEDEN

Thijmen Driessen ROZENDAAL

Henrike Jansen ROZENDAAL

Irene van der Stok SPANKEREN

Joost Agterdenbos VELP GLD

Lieke Bonsma VELP GLD

Luca Brugman VELP GLD

Isis Greven VELP GLD

Maria Haklander VELP GLD

Matthijs de Kort VELP GLD

Duncan Neijenhuis VELP GLD

Misha Hullekes WESTERVOORT

Profiel Economie en Maatschappij & Cultuur en Maatschappij

Em Reijmer ARNHEM

Daaf Splint ARNHEM

Hanne Neijland DOESBURG

Sterre Oude Luttikhuis ELLECOM

Rico de Oude RHEDEN

Naomi Jansen SPANKEREN

Briyan Nijenhuis VELP GLD

Carmen Spekenbrink VELP GLD

Profief Natuur en Gezondheid

Sam Schols ARNHEM

Lars Tenhagen DIEREN

Jonas Gossink DOESBURG

Jeroen van der Veen DIEREN

Tom Slijkhuis EERBEEK

Iris Renjaan ELLECOM

Twan Redegeld LATHUM

Anke Baars OLBURGEN

Bram Enklaar RHEDEN

Rutger van der Weerd ROZENDAAL

Gijs van Mierlo SPANKEREN

Wiebe van Ligten VELP GLD

Profief Natuur en Techniek & Natuur en Gezondheid

Casper Deuss ARNHEM

Jens Kresse ARNHEM

Wouter Jansen DE STEEG

Arjen Meijer DE STEEG

Bjorn Verkerk DE STEEG

Demianne Emperpol DIEREN

Valentijn Jansen DIEREN

Anouk Pellen DIEREN

Amber Wagter DOESBURG

Niels Franke RHEDEN

Guido Miggelenbrink RHEDEN

Lucas Zantinge RHEDEN

ATHENEUM

Profiel Cultuur en Maatschappij

Anouschka van den Barg DE STEEG

Gail Besselink DOESBURG

Profiel Economie en Maatschappij

Saskia Bekhuis ARNHEM

Mark Brugman ARNHEM

Tjeu Combée ARNHEM

Puck de Hondt ARNHEM

Selle Dudok van Heel DIEREN

Stan Nijenhuis DIEREN

Vincent Visser DOESBURG

Martijn Zwiers EERBEEK

Wouter Elshof LATHUM

Zoë Huizing RHEDEN

Teun Sturkenboom VELP GLD

Profiel Economie en Maatschappij & Cultuur en Maatschappij

Sebastiaan van Die ARNHEM

Daphne Gentiluomo ARNHEM

Brent Ludeke ARNHEM

Casey Disco DIEREN

Loran van den Dungen DOESBURG

Tim den Heyer DOESBURG

Fabian Wasterval DOESBURG

Charlotte de Bruijn EERBEEK

Julius van Binsbergen OOSTERBEEK

Elles van Dijken VELP GLD

Merel Essed VELP GLD

Profiel Natuur en Gezondheid

Max de Bruijn ARNHEM

Manon Evers ARNHEM

David Huibers ARNHEM

Syme van der Snee ARNHEM

Lucas den Otter ELLECOM

Thomas van der Woude DIEREN

Marije Zwaneveld DIEREN

Jonne Verheij DOESBURG

Marit van Berkel ELLECOM

Sam Nouse GIESBEEK

Kyanu Tanke OLBURGEN

Amber Beerthuizen SPANKEREN

Marlies Coljee VELP GLD

Bart Grosman VELP GLD

Marline van der Kruijk VELP GLD

Anouck van der Vlist VELP GLD

Profief Natuur en Techniek & Natuur en Gezondheid

Koen Böhmer ARNHEM

David Brouwer ARNHEM

Nine Droog ARNHEM

Jelle Medendorp ARNHEM

Batuhan Özyürek ARNHEM

Damian Roelofsen ARNHEM

Anne Fleur Krijgsman DIEREN

Pien Laboyrie DIEREN

Sarah de Leeuw DIEREN

Jan Willem Nijenhuis DIEREN

Jiska Thijsen DIEREN

Tristen van Vliet DOESBURG

Bernice Amorij GIESBEEK

Paula Goldebeld LAAG SOEREN

Belle Wetselaar LAAG SOEREN

Reja Schaaf LEUVENHEIM

Jana Bersee RHEDEN

Menno Arentsen ROZENDAAL

David de Hartogh ROZENDAAL

David Lock ROZENDAAL

Babanne van de Burgt VELP GLD

Elise van Deudekom VELP GLD

Janneke Spijkerboer VELP GLD

GYMNASIUM

Profiel Economie en Maatschappij & Cultuur en Maatschappij

Sterre van Turling DOESBURG

Lot Elten VELP GLD

Daniël Wesselink VELP GLD

Profief Natuur en Gezondheid

Rowan Wolters SPANKEREN

Profief Natuur en Techniek & Natuur en Gezondheid

Tamara Bleeker DIEREN

Brent van Dusseldorp DIEREN

Josien de Graaf DIEREN

Amber Roos DIEREN

Lela Roos DIEREN

Aster Witvliet DIEREN

Berber Deketh ROZENDAAL

Lucas Huijs ROZENDAAL

Anne-Sophie van Berkestijn VELP GLD

Malou van Loon VELP GLD