LEUVENHEIM – Gezelligheid was troef natuurlijk, maar toch werd er zaterdagmiddag fanatiek gestreden tijdens de zeskamp in Leuvenheim. Dit hilarische sportieve evenement maakte deel uit van de jaarlijkse Oranjefeesten.

Een modderbak, de buikschuifbaan, een stormbaan: maar liefst vijftien teams van acht personen gingen de uitdaging aan om deze te trotseren. Dat ging sowieso gepaard met een nat pak en menig deelnemer zal zondagochtend wat blauwe plekken hebben ontdekt. Maar dat mocht de pret niet drukken, op de spectaculaire onderdelen van de zeskamp voelden alle deelnemers zich weer even kind.

Het Oranjefeest ging vrijdag al van start met het traditionele vogelschieten. De nieuwe koning van Leuvenheim werd Marcel Lourens. Bij de jeugd is de vogel van zijn paal geschoten door Minke Verwoerd. De jonge bezoekers aan het Oranjefeest kwamen zaterdagochtend aan bod bij de kinderspelletjes, een soort eigen zeskampje. Met een spetterend Oranjebal is het feest zaterdagavond afgesloten – foto Gerrit van de Pol