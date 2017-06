Dieren-West praat over comfortabel en duurzaam wonen

DIEREN - Ruim 70 mensen hebben de wijkbijeenkomst in Dieren-West over comfortabel en duurzaam wonen bezocht. De bijeenkomst werd georganiseerd door de Werkgroep Duurzaam Dieren West (WDDW), een burgerinitiatief vanuit de wijk.

De werkgroep wilde met deze bijeenkomst achterhalen of er voldoende belangstelling is om in de wijk de komende jaren te werken aan meer duurzaam wonen. Op basis van het aantal bezoekers en de ingevulde enquêteformulieren is duidelijk gebleken dat dit in de wijk leeft. Tijdens de bijeenkomst is door de leden van de werkgroep ingegaan op duurzaamheid, duurzaam wonen en de mogelijkheden die de wijk daarvoor biedt.

De Rhedense Energiebouwers (REB) waren aanwezig met stands gevuld met materialen en producten op het terrein van duurzaam wonen.

Vooral aandacht kreeg het uitgangspunt van de werkgroep: de energie die je niet nodig hebt, hoeft ook niet te worden opgewekt. Op basis hiervan is de werkwijze van de werkgroep bepaald. De komende jaren wordt gewerkt aan een samenhangend programma van maatregelen (isoleren, besparen, duurzaam inkopen en alternatief opwekken) dat het beste past bij het huis en de woon/leefomstandigheden van de bewoners. Dit betekent dat de eerste stap zal zijn gericht op het verhogen van het eigen inzicht van de wijkbewoner in de eigen mogelijkheden. Daarvoor worden er onder meer themagewijs ontmoetingen georganiseerd in de wijk. Op de agenda staat in 2017: Het zelf doen van een woningscan en rendementsberekeningen maken; De praktijk van de warmtepomp; Wat te doen voor 'nul op de meter' of 'nul op de rekening' en Huur versus koop van bijvoorbeeld zonnepanelen.

Daarnaast wordt gewerkt aan een adviestraject waar wijkbewoners straks gebruik van kunnen maken. De werkgroep zoekt naar goede adviseurs die vanuit een brede scope en in samenhang met elkaar adviseren over wat de beste aanpak is voor de betreffende woonsituatie.

In een latere fase zullen er gecoördineerde uitvoeringsprogramma’s volgen.

Wijkbewoners die niet op de avond zijn geweest, maar wel zijn geïnteresseerd kunnen zich inschrijven op de website: www.dieren-west.nl. Hier kunnen ook de activiteiten van de werkgroep worden gevolgd.