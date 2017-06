Stoere Mannendag op Winkelcentrum Dieren

DIEREN – Op Winkelcentrum Dieren wordt zaterdag 17 juni de eerste Stoere Mannendag gehouden. Dit wordt een jaarlijks terugkerend evenement op de dag voor Vaderdag, met als thema de stoere vader die met zoon of dochter leuke dingen kan doen op het winkelcentrum. Vader staat deze dag centraal, maar uiteraard is moeder ook welkom.

Op het programma staan leuke en stoere activiteiten. Er zijn motoren en auto’s, Slagerij ter Horst deelt gratis worsten uit en er is een aantal proeverijen. Verder is er een mountainbike surplace, biathlon laser schieten, behendigheidsparcours met elektrische MTB’s, blaaspijp schieten, paalhangen, lopifit en streetstepper testen. Voor muziek wordt gezorgd. De dag duurt van 10.00 tot 16.00 uur en iedereen kan gratis meedoen.