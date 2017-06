Terug naar de middeleeuwen

Doesburg ging dit weekend even terug in de tijd met de jaarlijkse Hanzefeesten. In de stad liepen veel mensen in middeleeuwse kleding. Niet alleen de organisatie van de Hanzenfeesten en de vrijwilligers, maar ook inwoners en winkeliers.

Iedereen had zijn uiterste best gedaan de Hanzestad om te toveren naar de middeleeuwen. Beter dan in Doesburg kan een Hanzefeest niet zijn, de binnenstad is nog net als in de Hanzetijd. De raadsvergadering met de raadsleden in de mooie kleding trok heel veel bekijks. Het thema was dit keer de Linie, wat doen we ermee? Open of niet?

Vele standjes met zeer oude ambachten lieten zien hoe het er vroeger in de werkplaats aan toe ging. Natuurlijk ontbraken de soldaten te paard niet. De roofvogels trokken veel aandacht en de shows werden dan ook druk bezocht. Ook traden er koren op, eveneens gehuld in middeleeuwse kleding. Overal waren demonstraties, zoals vechten met bijlen, zwaarden en ander eng tuig. Henry van de Bonte Hond braadde een heerlijk varkentje aan het spit boven een houtvuur. Er was kortom te veel te zien om op te noemen, maar gesteld mag worden dat het een fantastische dag was met heel veel bezoekers.