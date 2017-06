Spoor van frituurvet door Velp

VELP – Het centrum van Velp is dinsdag volledig afgesloten omdat er op verschillende straten een laag frituurvet terecht is gekomen. De Hoofdstraat, President Kennedylaan, Emmastraat en de parkeerplaats van Den Heuvel zijn besmeurd met een laag vet.

Even voor 11.30 uur viel er achter in een bestelbus een vat van 100 liter frituurvet om. De spanband waar het vat mee vast stond, bleek te zijn los geschoten. De bestuurder van de bus kreeg in de gaten dat er iets niet klopte toen hij een fietser zag vallen.

Op de fiets zaten een moeder en haar kind. Het kind hield aan de valpartij een flinke bult op zijn hoofd over. Het jongetje en zijn moeder zijn gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar hoefde uiteindelijk niet naar het ziekenhuis.

Een gespecialiseerd bedrijf is enkele uren bezig geweest de plakkende en gladde smurrie op te ruimen. In het centrum van Velp hing lange tijd een frituurlucht – foto: Martin Heitink/Persbureau Heitink