Vijftigjarig jongerenkoor geeft jubileumconcert

DIEREN - Zaterdag 2 juni geeft het jongerenkoor van Dieren een jubileumconcert ter ere van het vijftigjarig bestaan. Dit concert wordt gegeven in de Emmaüskerk in Dieren en begint om 20.00 uur en een kaartje kost 7,50 euro. Oud-leden zijn welkom om mee te doen.

Omdat het Jongerenkoor Dieren inmiddels vijftig jaar bestaat, zijn er veel oud-leden. Het koor verwelkomt hen graag tijdens het concert, zodat zij herenigd kunnen worden met hun oud-koorgenoten. Tijdens het concert wordt een variëteit aan nummers ten gehore gebracht: van musical of pop tot een uitgebreide medley van alle muziek die in de afgelopen vijftig jaar gezongen is.

Het koor komt graag in contact met oud-leden. De bedoeling is om een gezamenlijk lied te zingen met zoveel mogelijk oud-leden van het Jongerenkoor. Wie daar aan mee wil doen, kan contact opnemen via jongeren

koordieren@gmail.com. De repetities vinden plaats op 22 en 29 mei.

Kaartjes voor het jubileumconcert zijn te bestellen bij de koorleden of via het genoemde e-mailadres. Het concert begint om 20.00 uur, maar belangstellenden zijn van harte welkom om vanaf 19.00 uur binnen te lopen en een kopje koffie of thee te drinken.