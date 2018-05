Oosterhuizen pakt uit tijdens pinksterweekend

OOSTERHUIZEN - Traditiegetrouw gaan de Oosterhuizenaren tijdens het pinksterweekend weer een flink feestje bouwen, het is dan weer kermis. Het Oranje Comité Oosterhuizen heeft 18, 19 en 21 mei de planning vol staan met activiteiten voor jong en oud. Op de agenda staan kinderspelen, vogelschieten, volleybal, touwtrekken, oude motoren, het tentfeest, ein Pinksterfest en de alom bekende rommelmarkt.

Het feest zal beginnen voor de kinderen van OBS Oosterhuizen op vrijdag 18 mei. Vanaf 8.30 uur is er een kinderfeest met het thema Prinsen en Prinsessen. De kinderen gaan in het bos een vossenjacht doen en verscheidene spelletjes op het kermisterrein. Daarna gaat om 15.00 uur de kermis open voor deze 145 leerlingen. De vrijdagavond staat zoals vertrouwd in het teken van het vogelschieten. Om 20.30 uur laat Stefan van Hunen zijn skills zien om iedereen in de stemming te krijgen met zijn Drive-inn show voor de huldiging van de nieuwe schutterskoning of -koningin, die later op de avond zal plaatsvinden. De zaterdag ziet er sportief en stoer uit, met om 10.00 uur aandacht voor klassieke motoren en tractoren. Om 13.00 uur volgt het volleybaltoernooi, dat niet alleen Oosterhuizen in zijn greep heeft, maar ook omliggende dorpen meesleept in zijn spel. Het touwtrekken zal om 15.00 uur weer een spektakel geven. Sterke mannen en vrouwen komen hier tezamen om te bepalen wie de meeste spieren in de benen heeft. In samenwerking met de lokale touwtrekclub, TTC Oosterhuizen, wordt dit evenement opgezet. Iedereen mag meedoen, getraind of ongetraind, en meedoen is volgens de organisatie belangrijker dan winnen. Op zaterdagavond vertonen Super Sundays en DJ Jeroen Gras hun kunsten en is er een grote verloting. Zondag wordt gezien als een rustdag, maar maandag 21 mei staan er weer vele mensen met kraampjes klaar om hun waren te laten zien. Om 9.00 uur start de verkoop. Vanaf 14.00 is het tijd voor het Pinksterfest, met pullen bier en schlagermuziek. Hier zal Wir Sind Spitze de tent op zijn kop zetten.