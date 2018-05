Bouw Tuin van Loenen gestart

LOENEN – Door beton te storten voor de fundering mocht de zesjarige Jax Eikendal vorige week maandag het startsein geven voor de bouw van 29 woningen aan de Hameinde in Loenen. Dit deed hij samen met wethouder Detlev Cziesso van de gemeente Apeldoorn.

Tijdens een feestelijke bijeenkomst werd het officiële startsein gegeven voor de bouw van 29 woningen aan de Hameinde door projectontwikkelaar Slokker Vastgoed. De nieuwe wijk Tuin van Loenen gaat uiteindelijk bestaan uit 42 woningen. De overige 13 komen uit de koker van Kondor Wessels Projecten / Hardickx Bouwmanagement & Vastgoedontwikkeling en ook hiervan is de bouw al begonnen.

Jan Watze Zijffers, directeur van Slokker, is blij dat de bouw eindelijk van start kan gaan: "We hebben deze grond al in 2005 van de familie Blom kunnen kopen. Er kwam een economische crisis tussendoor, maar nu wordt er toch gebouwd. Samen met de gemeente hebben we een mooi en gevarieerd woningpalet kunnen realiseren en de vraag is duidelijk groot, want bijna alle woningen zijn al verkocht."

De Tuin van Loenen wordt een knusse wijk, met een gevarieerd aanbod aan woningen: betaalbare starterswoningen, twee-onder-een-kapwoningen en luxe vrijstaande woningen, maar ook bungalows met wonen, slapen en baden op de begane grond.

Al 26 van de 29 woningen van Slokker zijn verkocht door makelaar Daan ter Horst uit Loenen. Ter Horst: "We hebben gelet op de samenstelling van deze nieuwe wijk. Geen 25-jarige in een woning met één slaapkamer, die is bedoeld voor senioren. En vooral veel mensen uit de directe omgeving: Loenen, Eerbeek en Apeldoorn."

De nieuwe bewoners hadden deze middag een belangrijke rol. Niet alleen was dit een mooi moment om met elkaar kennis te maken, ook mochten zij allemaal een wens noteren voor de toekomst van hun wijk. Deze wensen zijn in een kistje in de fundering geplaatst, waar Jax - huisnummer 10 - met de wethouder een flinke laag beton op stortte.

Wethouder Cziesso: "Mooi dat er gebouwd wordt in Loenen. En gevarieerd; voor ouderen, starters en gezinnen. Op deze plek zijn zevenduizend jaar oude resten van bewoning aangetroffen en nu wordt het voor ú een mooie nieuwe woonplek. En ik heb één wens: houd goed contact met je buren, want zo gaat dat in Loenen!"

Als alles volgens planning verloopt, is het hele project Tuin van Loenen in het eerste kwartaal van 2019 gerealiseerd. Omdat er in fases wordt gebouwd, kunnen de eerste bewoners waarschijnlijk eind dit jaar de sleutel van hun nieuwe woning al in ontvangst nemen.

Foto: Wencel Maresch