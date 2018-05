Kijkje in de Oliemolen

EERBEEK - Hoe ging het slaan van olie er vroeger aan toe? De vrijwillige molenaars van de Oliemolen in Eerbeek vertelden zaterdag tijdens het Molenfestijn honderduit over het eeuwenoude proces, dat nog steeds te zien is in de historische molen. Met veel belangstelling leerden bezoekers hoe olie wordt geslagen uit bijvoorbeeld lijnzaad.

Vele belangstellenden wisten zaterdag de weg naar Eerbeek te vinden om een kijkje te nemen in de prachtige monumentale molen. Daarnaast kon de naastgelegen markt rekenen op flinke belangstelling. Bezoekers genoten van oude ambachten en nieuwe kunsten en gingen met de mooiste producten weer naar huis.