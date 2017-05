Inschrijven voor Vael Ouwe fietstoertocht

DIEREN - Op 10 juni zal voor alweer de 41e keer de Vael Ouwe fietstoertocht worden verreden. Ook dit jaar zal de toerfietser getrakteerd worden op uitdagende routes over de Veluwe en Posbank. De reacties op de 40e jubileum uitgave van vorig jaar waren zeer lovend. Reden genoeg voor de organisatie om er weer een fantastische dag van te maken.

Meerijden met deze Vael Ouwe toertocht is mogelijk voor zowel de gelouterde- als voor de recreatieve fietser. De afstanden die verreden kunnen worden zijn 50, 100 en 160 km. Deze laatste afstand telt mee voor het NTFU klimmerbrevet. De 50 km is zelfs een prima afstand voor een gezin met kinderen. Door uitdagende klimmetjes en de schoonheid van de omgeving is het een dag van puur genieten.



Na de succesvolle Gazelle-retrotocht van vorig jaar, wordt dit jaar het eerste Champion Mondial Festival gehouden. Hieraan kunnen oude en nostalgische fietsen deelnemen. Er wordt een tocht van 25 of 50 km verreden, die vanaf het Gazelle-terrein op het Vael Ouwe parcours zal aansluiten. Naar verwachting zullen hieraan tientallen fietsers met vintage fietsen en gekleed in klassieke wielershirts, meedoen. Voor meer informatie over programma en inschrijven voor deze retro-rit kijk op www.gazelle.nl/championmondial.

Inschrijven voor de Vael Ouwe kan via de website www.vaelouwe.nl en is mogelijk tot 27 mei. De voorinschrijvers zijn verzekerd van de felbegeerde Vael Ouwe medaille. Wacht niet te lang en zorg dat je erbij bent.