AED v.v. Loenermark kan nu ook buurtbewoners redden

LOENEN - Een hartstilstand komt vaak onverwacht. Daarom is het belangrijk om altijd een AED in de buurt te hebben. Dat apparaat kan iemand met een hartstilstand redden door een schok te geven die het hart weer laat kloppen. Veel AED’s in Nederland hangen binnen in gebouwen. Het is echter belangrijk dat er voldoende AED’s buiten bereikbaar zijn om snel ter plaatste te kunnen worden gebracht, vooral in woonwijken, omdat daar de meeste hartstilstanden plaatsvinden.

Dankzij een project samen met de Vriendenloterij heeft de Hartstichting honderden AED-buitenkasten in Nederland verspreid. v.v. Loenermark in Loenen draagt deze actie een warm hart toe en plaatst zijn AED in de speciale Hartstichting-AED-kast buiten. Vanaf heden is deze dus beschikbaar voor de omgeving, ook in de uren dat de vereniging gesloten is.

De AED wordt aangemeld bij het oproepsysteem voor reanimatie. Bij een hartstilstand in de omgeving krijgen burgers die bij dit systeem staan aangemeld een oproep om te gaan reanimeren. Zij krijgen de informatie over de locatie van de AED zodat ze deze kunnen gebruiken om het slachtoffer zo snel mogelijk te reanimeren. Dit oproepsysteem is landelijk actief en het aanmelden van AED’s bij dit oproepsysteem kan daadwerkelijk het verschil maken. Op dit moment zijn er nog te weinig AED’s aangemeld bij dit systeem. Hier probeert de Hartstichting door deze landelijke actie verandering in te brengen. Aanmelden voor een reanimatiecursus kan men doen via www.hartstichting.nl/reanimatiecursus.