Minister op bezoek

BEEKBERGEN - Minister van Onderwijs Arie Slob bracht vorige week een bezoek aan de tweehonderdjarige OBS Beekbergen om het officiële startsein te geven voor de feestweek. Samen met de kinderen zette hij het hele schoolplein in de zeepbellen met de bellenblaas.

Josefien en Sanne uit groep 8 gaven de minister een rondleiding door de school en hij was vol interesse voor de kinderen. Die waren al snel over hun zenuwen heen en durfden gerust vragen te stellen: "Werkt u ook met premier Rutte?" In alle groepen werd druk gewerkt aan het circusproject en de minister ging meteen in gesprek met die ene leerling, die juist een horrorclown aan het tekenen was. Bij de kleuters zat Slob al snel in de kring tussen Luca en Vince, die hij aanspoorde om eens te laten zien wat er zoal in de verkleedhoek te kiezen was. Yelina en Merle gaven een presentatie over de werkwijze op school.

Foto: Sunny Gardeur