Opschoondag geslaagde actie

DOESBURG - Dit jaar waren er in totaal twaalf deelnemers aan de Opschoondag die de Wijkraad Binnenstad Doesburg organiseerde in het kader van de landelijke actie Nederland Schoon. Onder de deelnemers vier leden van twee politieke partijen, een lid van de Gehandicaptenraad, vijf wijkraadleden al dan niet met aanhang en een oud-wijkraad lid.

De deelnemers verzamelden zich bij Basisschool Horizon Stad. Na kort overleg en verdeling van de routes kon men aan de slag. Even daarvoor waren de heren van Circulus-Berkel al langsgekomen om de nodige materialen (afvalzakken, knijpers, handschoenen en veiligheidshesjes) te verstrekken.

Na zo’n twee uur prikken en zwerfafval verzamelen kwamen de deelnemers weer bij elkaar om nog even na te praten. Algemeen was de mening dat er dit jaar minder zwerfvuil op de straten van de binnenstad was dan andere jaren, ook in het kernwinkelgebied. Daarentegen viel er in de Koepoortstraat, de Zandbergstraat en de Kloostertuin heel veel opruimwerk te verrichten. De Wijkraad Binnenstad dankt ieder voor de medewerking, en niet in de laatste plaats de medewerkers van Circulus-Berkel voor alle hand- en spandiensten. - Foto Dirk te Loo