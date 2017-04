De Passie in Spankeren

SPANKEREN - Een zwaar houten kruis werd op Witte Donderdag van de Ontmoetingskerk in Dieren naar de Petruskerk in Spankeren gedragen. Het was het begin van De Passie. De voorstelling was geïnspireerd door de succesvolle zeven uitvoeringen op tv van The Passion, maar werd in Spankeren opgevoerd door getalenteerde en betrokken leden van de Protestante kerk Spankeren, Laag-Soeren en Dieren N.O. Na de tocht met het kruis, werd in de kerk De Passie opgevoerd, het verhaal van Pasen, verwoord door Nederlandstalige popliedjes. Nummers van onder andere Marco Borsato, Claudia de Breij, De Dijk, Frank Boeijen, De Kast en Bløf. Frens Vosseberg, die de rol van Jezus vertolkte, had speciaal voor de De Passie zijn baard en haren laten groeien. Het leverde een passend plaatje op. - foto: Han Uenk