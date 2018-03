Werkgroep presenteert ontwerp voor brug N348

BRUMMEN - De werkgroep van belangstellende inwoners van het dorp Brummen en vertegenwoordigers van Dorpsraad Brummen, Ondernemersvereniging Brummen en het Sint Jans Gilde heeft haar eindadvies voor een brugverbinding over de N348 af. De werkgroep wil de route tussen de Veerstoep en het centrum van het dorp verbeteren en adviseert een 'karakteristieke voetgangersbrug waar je ook eenvoudig met de fiets aan de hand overheen kunt'.

Voor het aankomend toeristenseizoen wordt de bewegwijzering verbeterd. Ook zijn er ideeën voor het mooier maken van het viaduct bij de Cortenoeverseweg. Tot slot zijn de mogelijkheden verkend voor een brug voor langzaam verkeer over de N348. Een brug waar ook fietsers overheen kunnen, is financieel niet haalbaar. Daarom zijn twee ontwerpen gemaakt voor een voetgangersbrug waar de fiets aan de hand over meegenomen kan worden. Het gaat om een variant met een betonnen boogbrug en een variant met een stalen pyloonbrug. De aanleg-kosten worden geraamd op circa 690.000 euro voor de betonnen brug en 870.000 euro voor de pyloonbrug.



Een fraaie brug is volgens de werkgroep een aanwinst voor inwoners, ondernemers en toeristen in Brummen. Bovendien wordt daarmee een bijzondere historische verbinding tussen Achterhoek en Veluwe in ere hersteld. Op donderdag 8 maart bood de werkgroep haar eindrapportage aan bij wethouder Luuk Tuiten. De werkgroep hoopt dat de gemeente op basis van de rapportage budget opneemt in haar begroting en dat daarmee de komst van de brug een flinke stap dichterbij komt.