Boomfeestdag in Dieren

DIEREN - Woensdagmorgen 14 maart hebben 94 schoolkinderen 447 bomen geplant langs de nieuwe Postroute, de Arnhemsestraatweg in Dieren. Dit deden zij samen met gedeputeerde Conny Bieze en wethouder Ronald Haverkamp.

De kinderen die dit jaar de bomen planten, zijn leerlingen van de Anne Frankschool uit Ellecom en van de Koningin Emmaschool en de Annie M.G. Schmidtschool uit Dieren.

Dit jaar is het de 61ste viering van de Nationale Boomfeestdag. Rheden is door de provinciale commissie boomfeestdag uitgekozen om accentgemeente te zijn voor de provincie Gelderland.

Dit houdt in dat er extra aandacht is. Er komt een QR-code herinneringspaal, de kinderen krijgen tasje met leuke gadgets en de kinderen studeren het boomfeestdaglied in. Daarnaast spreekt de gemeente Rheden de intentie uit dat elke kind een boom plant tijdens zijn/haar basisschooltijd. Burgemeester Carol van Eert heeft dit bomenverdrag getekend.