Ton Fleur benoemd tot Erelid van Eensgezindheid

EERBEEK – Na vijftien jaar treedt Ton Fleur terug als voorzitter van imkersvereniging Eensgezindheid in Eerbeek. Daarvoor is hij door leden en bestuur van de vereniging benoemd tot erelid. Van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging kreeg hij een Erekorfje voor zijn bijzondere verdiensten.

De afgelopen 15 jaar heeft Ton Fleur zich als voorzitter van Eensgezindheid sterk gemaakt om een daadkrachtige vereniging, ingebed en verankerd in de gemeenschap, te behouden en te versterken. Daarbij was hij zich zeer bewust van de historische betekenis van de vereniging, mede opgericht door prof. Weber en nauw verbonden met De Korenmolen.

Eén van Fleurs eerste daden als voorzitter was het samen met anderen schrijven van een jubileumboek bij het honderdjarig bestaan van de vereniging. Hij heeft er ook voor gezorgd dat de administratie van honderd jaar vereniging werd ondergebracht bij het regionaal archief in Zutpen. Op het initiatief van Ton Fleur werd in 2015 – 2016 een tweede bijenstal gebouwd. Voor al zijn inzet is Ton Fleur in 2011 koninklijk onderscheiden.

Eensgezindheid is de prachtige naam van de Imkersvereniging in Eerbeek en omliggende dorpen. Een goed gekozen naam, want imkers zijn zich sterk bewust van het belang van gemeenschapszin. Een bijenvolk kan immers zonder samenwerken en een optimale communicatie niet bestaan. Met zijn ruim honderdjarig bestaan en vijftig leden en donateurs, een begrip in de wijde omgeving.

De vereniging is meegegroeid met maatschappelijke veranderingen en heeft tegelijkertijd zijn kerntaken behouden. Het behartigen van de belangen van de imkers staat voorop, zoals de gezondheid van de bijen en het aanbieden van kwalitatief goede honing. Met name de laatste jaren is er geleidelijk aan steeds meer aandacht gekomen voor de onder druk staande natuur, voor het leefgebied van de bijen en andere insecten. Naast de jaarlijkse Honing- en Bijenmarkt, wordt voorlichting gegeven over het leven van de bijen en hun betekenis voor de mens. Denk daarbij aan de bestuiving van bloemen. Leden van Eensgezindheid verzorgen lessen op scholen en samen met gemeente en andere organisaties gaan zij aan de slag om bollen te planten en bloemen in te zaaien. Dit vraagt best veel van een kleine vereniging, die zich met hart en ziel inzet voor het welzijn van bijen.

Foto: In 2011 is Ton Fleur koninklijk onderscheiden voor zijn inzet voor de maatschappij, onder andere voor imkersvereniging Eensgezindheid. Hij kreeg het bijbehorende lintje opgespeld door toenmalige burgemeester Niels Joosten