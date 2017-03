Opvang kindcentrum het P@rk doet mee met NL-DOET

BRUMMEN - Zaterdag 11 maart was de nationale “NLdoet dag”. De groepsruimte van de dagopvang en de keuken van de opvang van Het P@rk waren hard aan een verfrissings- en opknapbeurt toe. We hebben ons aangemeld bij de actie en hebben van het Oranjefonds een subsidie toegekend gekregen. Een aangename en welkome verrassing. De firma Waanders uit Brummen heeft daarnaast een flinke sponsering gedaan, waarvoor onze hartelijke dank.

Zowel de medewerkers als ook diverse aangemelde vrijwilligers hebben de handen uit de mouwen gestoken. Ook de medewerking van D’66 Brummen/Eerbeek, die zich via de website had aangemeld werd erg op prijs gesteld. Op vrijdagmiddag werden alle voorbereidingen getroffen, zoals schuren, behang afhalen en uitpakken. Zo kon zaterdag direct gestart worden met het verven. Tussen de middag was er een heerlijke lunch. Er is heel hard gewerkt en op maandagochtend konden alle kinderen in een frisse en prachtig geworden ruimte starten.