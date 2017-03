Nestkasten bieden vogels veilige broedplek

LAAG-SOEREN - In de lente wordt het weer een drukte van jewelste in onze tuinen en parken. Voor velerlei vogels betekent dit het begin van het broedseizoen. U kunt de vogels een handje helpen met het plaatsen van een goede nestkast. Het is belangrijk om nestkasten op te hangen voordat het broedseizoen begint. Tuincentrum Laag-Soeren heeft alle benodigde materialen voor een nestkast in huis.

Met het ophangen van een nestkast helpt u niet alleen de vogels, maar beleeft u zelf ook veel vogelkijkplezier. Oudervogels, zoals bijvoorbeeld kool- en pimpelmees vliegen de gehele dag af en aan met nestmateriaal om een nest te bouwen. Na de broedperiode zijn ze druk in de weer om hun jongen te voeren met insecten en wormen. Vogelbescherming Nederland en Tuincentrum Laag-Soeren willen zoveel mogelijk mensen stimuleren om een of meer nestkasten in de tuin of op het balkon op te hangen.

Ook u kunt de vogels helpen. Daarom enkele tips voor het ophangen van een nestkast:

Hang een nestkast niet in de volle zon en regen. Hang de invliegopening daarom het liefst naar het noordoosten. Hang een nestkast op een rustige plaats, waar de vogel niet wordt verstoord en op minimaal 2 meter hoogte, zodat katten er niet bijkomen. Een kattengordel om een boomstam voorkomt dat katten erin kunnen klimmen. Hang meerdere nestkasten op in uw tuin. Zo vergroot u het aanbod aan broedplaatsen. Kasten voor verschillende vogelsoorten kunt u het beste 3 meter uit elkaar hangen, kasten voor dezelfde soort moeten minimaal 10 meter uit elkaar hangen (zo voorkomt u onderlinge ruzie). Hang vooral voor huiszwaluwen, huismussen en gierzwaluwen (echte koloniebroeders) meerdere nesten naast elkaar. Hang een nestkast al in het najaar of vroeg in het voorjaar op. Vogels kunnen alvast wennen aan de kast en hem gebruiken als schuil- en overnachtingsplaats. Zorg voor een vrije aanvliegroute. Dus geen takken en bladeren voor de invliegopening en stop geen materialen zoals stro of zaagsel in het nestkastje.

Zorg voor een degelijke constructie, stevig, dik hout, weinig kieren en goed schoon te maken. Zorg ook voor stevige ophanging, kies een neutrale kleur en zorg voor de juiste invliegopening.

Staat u op het punt een nestkast te kopen of te maken, maar u weet niet zeker of de invliegopening de juiste maat heeft; hier een paar diameters: 25-26 mm: pimpelmees; 30-32 mm: koolmees, kuifmees, boomklever, bonte vliegenvanger; 34-35 mm: huismus; 40 mm: ringmus; 45 mm: spreeuw; 30 x 50 mm: gekraagde roodstaart.

Al de nestkasten van de vogelbescherming zijn gemaakt van FSC gekeurd hout en voldoen aan de strenge kwaliteits- en milieueisen. De nestkasten zijn behandeld met onschadelijke middelen en dusdanig ontworpen, dat vocht snel wordt afgevoerd en vogels er comfortabel in kunnen broeden. Het dak of de voorkant is scharnierend en daardoor makkelijk schoon te maken. Voer de vogels het hele jaar door, kijk bij Tuincentrum Laag-Soeren naar de vele voermogelijkheden voor elk seizoen.

www.tuincentrumlaagsoeren.nl; Eerbeekseweg 14 Laag-Soeren, tel: 0313 619460