Vorderingen Traverse

DIEREN - Het werk aan de Traverse in Dieren vordert gestaag. De contouren van het tracé worden steeds beter zichtbaar. Het meest in het oog springend is de weg die om de tunnelbak heen loopt. Wat minder opvalt is het wegvak dat richting Ellecom loopt. Op de foto is te zien dat het weggedeelte tussen de Harderwijkerweg en de Lange Juffer gebundeld is met de spoorlijn. De weggedeelten worden gescheiden met een groenstrook. Daarna gaat de weg met een ruime boog aangesloten worden op de bestaande weg richting de snelweg. Het kruispunt met de Harderwijkerweg, hier op de foto, gaat binnenkort op de schop om de tunnelbak door te kunnen trekken. Er komt dan een overkluizing over de verdiepte ligging om het verkeer van en naar de Harderwijkerweg af te kunnen wikkelen.

Vrijdag 7 april vanaf 20.00 uur wordt de 700-tons kraan opgebouwd en vanaf 8 april 02.00 uur starten de hijswerkzaamheden. Die gaan zaterdag de hele dag en avond door. De kraan wordt vanaf 23.00 uur weer afgebouwd. Zoals de planning er nu bij staat, wordt de grote brug ergens tussen 13.00 en 14.00 uur ingehesen. - Foto Aart van Raalte.