Kleurrijk koffieconcert de Eendracht

HUMMELO - Zondagmorgen werd het koffieconcert van Muziekvereniging De Eendracht Hummelo gegeven. De zaal van FF naar Steef was gevuld met mensen die naar het concert kwamen luisteren onder het genot van een kopje koffie of thee. Ondanks dat het buiten echt lenteachtig was, hadden velen toch gekozen voor het bezoeken van dit concert.

'Kleurrijk koffieconcert' stond er op het programmablad, dat was het ook want alle stukken die gespeeld werden hadden iets met kleur te maken. Bijvoorbeeld het nummer Hoog op de gele wagen, Blue mountain Saga, Variazioni in Blue of In Weissen Rössl en tthe Rose. Allemaal te maken met een kleur. In de pauze was er traditioneel een lotenverkoop want de kas van een muziekvereniging moet altijd gespekt worden omdat zoals zoveel verenigingen er veel kosten zijn en dit soort acties gewoon nodig zijn. De trekking was na afloop van het concert en menigeen ging met een leuke prijs naar huis.

Ook bij muziekkorpsen slaat de vergrijzing toe en daarom zijn er gesprekken met een naburig muziekkorps om in elk geval tot een samenwerking te komen en op termijn een samengaan. Nieuwe leden kan men ook gebruiken kijk daarvoor maar op de site van www.eendrachthummelo.nl. - Foto: Hanny ten Dolle