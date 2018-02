Shanae Zijlstra voorleeskampioen

EERBEEK – Shanae Zijlstra van basisschool De Rietgors uit Leuvenheim heeft zaterdag 3 februari in bibliotheek Eerbeek de Voorleeswedstrijd gewonnen. Elf leerlingen van de basisscholen uit de gemeente Brummen namen deel aan deze kwartfinale van de jaarlijkse voorleeswedstrijd.

Eén voor één namen de kandidaten plaats in de zetel om een fragment van 5 minuten voor te lezen uit een boek van zijn of haar keuze. Ondertussen had de jury, bestaande uit burgemeester Van Hedel (tevens juryvoorzitter), Marion Berendsen en Lisan Reuvekamp de moeilijke taak om uit al deze kandidaten uiteindelijk Shanae te kiezen als winnares. Shanae las voor uit het boek Mees Kees van Mirjam Oldenhave. ''Je nam het publiek helemaal mee in je verhaal, je hebt een plezierige voorleesstem en een duidelijke articulatie,'' aldus de juryvoorzitter. Als prijs kreeg ze een mooie I-padtas en een boekenbon. Shanae mag de gemeente Brummen vertegenwoordigen tijdens de regionale wedstrijd.