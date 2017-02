Dikke overwinning mannen De Spreng

BRUMMEN - In de thuiswedstrijd in zwembad Rhienderoord gaven de mannen van De Spreng hun tegenstanders uit Enschede geen schijn van kans. De wedstrijd tegen Piranha werd met een uitslag van 10 – 3 glansrijk gewonnen.

Na de overwinningen op streekgenoten PFC Rheden en DWV, kwam zondag tegenstander Piranha er niet aan te pas. Vanaf de eerste minuut ging De Spreng op overtuigende wijze de strijd aan. Ruim binnen de eerste twee minuten stond er al een stand van 2 – 0 op het scorebord. In de eerste periode werd er niet meer gescoord. Piranha bood aan het begin van de tweede periode meer tegenspel aan de thuisploeg. Dit werd beloond met een doelpunt. Na dit doelpunt spraken de heren van De Spreng elkaar even motiverend toe. Dat was genoeg om het spel weer naar zich toe te halen. Gestaag werd de score uitgebouwd tot de eindstand van 10 – 3. Ook keeper Maikel de Gans droeg bij aan de gunstige score. In de vierde periode stopte de penaltykiller van De Spreng een door Marco Hol veroorzaakte strafworp. Hiermee komt hij op een serie van vier gestopte strafworpen in drie wedstrijden.

Doelpunten De Spreng: Emmo Elshof 3, Kevin Jansen 2, Fabian Hoogland 2, Robin Kelder 1, Erik Frankemölle 1, Roald van de Beld 1.