Lezing door de stichting reddingshonden

DOESBURG - Op woensdag 15 februari houdt het NUT in Doesburg om 20.00 uur een lezing over het werk van de Stichting Reddingshonden. Deze goed getrainde - 2-jarige opleiding! - en zeer ervaren honden worden ingezet bij vermissingen en ongelukken. De dieren helpen onder andere mee aan het TV-programma Vermist. Bij de lezing zijn een of twee van de honden aanwezig.



De avond in Gasthuiskerk Doesburg begint om 20.00 uur. De toegang is gratis voor leden van 't NUT. Niet leden betalen € 2,50. Kaartverkoop alleen aan de kassa.

Het doel van de RHWW is om reddingshondenteams op te leiden zodat die kunnen deelnemen aan reddingsoperaties en om vermiste personen op te sporen. De RHWW heeft op dit moment ruim 50 leden, dat is inclusief het ondersteuningsteam. Ongeveer 35 daavan zijn reddingshondengeleider. Een groot aantal honden van deze leden is zeer ervaren. Enkele dieren zijn nog met de ruim tweejarige opleiding bezig. De RHWW beschikt over een ondersteuningsteam met daarin ook duikers die helpen tijdens het zoeken in en onder water. Daarnaast bestaat het team uit klimmers en personen die de logistieke voorzieningen voor hun rekening nemen. De RHWW maak ook gebruik van hulpmiddelen als een inzetvoertuig, een boot met trailer, een mobiele commandopost, een sonarinstallatie, een global positioning system (GPS) en communicatiemiddelen zoals SMS. een alarmeringsservice, outdoor GPS voor de reddingshondengeleiders en portofoons. Er wordt nauw samengewerkt met andere hulpverleningsinstanties als politie en brandweer. De RHWW werkt ook al jarenlang samen met het TV programma Vermist van de Tros.