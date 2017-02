Avondvierdaagse Doesburg krijgt nieuwe startlocatie

DOESBURG - Al jaren wordt de avondvierdaagse gelopen in Doesburg. Afgelopen jaar heeft een gedeelte van het bestuur afscheid genomen en nieuwe bestuursleden hebben hun plaatsen ingenomen. Zij zijn om de tafel gaan zitten om alle zaken eens goed door te spreken.

Zoals vaak het geval is, komen er bij een nieuw bestuur ook nieuwe ideeën op tafel. Belangrijke punten waren onder andere het vertrek vanuit speeltuinvereniging Kindervreugd, de afstanden van 7, 10 en 15 km, hoe kunnen nog meer wandelaars worden getrokken?



Twee items zijn ondertussen aangepast. De afstanden worden nu 5, 10 en 15 km. Door de kortste afstand 5 km te maken, kunnen ook jongere kinderen dit goed lopen. De start en finish is bij Kindervreugd een beetje moeilijk om de verkeersveiligheid daar te waarborgen en auto’s parkeren is een probleem. Daarom is er een gesprek geweest met Sportpark Doesburg aan de Oranjesingel en daar zijn nu de afspraken mee gemaakt om start en finish vanaf het Sportpark te laten plaats vinden. De avondvierdaagse 2017 zal plaats vinden van 16 t/m 19 mei.