Eerste grootmeesters melden zich voor Condigne Open NK

DIEREN – De voorbereidingen voor het Condigne Open Nederlands Kampioenschap schaken en de Bondswedstrijden, zijn alweer in volle gang. Voor de editie van 2017, die van 24 juli tot en met 3 augustus in het Dierense Theothorne-complex wordt gehouden, hebben zich reeds drie grootmeesters gemeld: Erwin l’Ami, Roeland Pruijssers en Alexei Gavrilov.

De 31-jarige Erwin l’Ami, die in 2009 en 2013 Open kampioen werd en vorig jaar nog als tweede eindigde achter de Indiër Chanda Sandipan, zal op woensdagmiddag 12 april ook een simultaan geven aan leerlingen van Het Rhedens, de school die elk jaar zijn meubilair beschikbaar stelt aan het evenement. l’Ami was in januari in het grote Tata Steel toernooi nog de beste Nederlander in de sterke Challengers-groep met een score van 7 uit 13. Ook zijn vrouw Alina, FIDE-meester en bekend schaakfotografe, zal dit jaar meedoen in Dieren. Roeland Pruijssers (27) is een Apeldoornse grootmeester die diverse keren deelnam aan het Nederlands Kampioenschap, en die in Dieren ook al hoge ogen heeft gegooid maar nog nooit de Open titel won. Alexei Gavrilov is een ervaren grootmeester uit Rusland die voor het eerst aan dit toernooi meedoet.

Het toernooicomité van het Condigne Open NK, onder leiding van Ap Lammers, heeft ook dit jaar de ambitie om aantrekkelijke evenementen te organiseren naast het hoofdtoernooi. Zo komen er weer een open OSBO-snelschaakkampioenschap op vrijdagavond 28 juli en een rapidtoernooi op zaterdag 30 juli, maar is er ook weer een popquiz op donderdagavond 27 juli, voor schakers die even iets anders willen en voor bezoekers die hun muziekkennis willen testen tijdens een gezellige avond. ‘Mr. Chess’ Hans Böhm zal op twee dagen commentaar geven op de belangrijkste partijen en er is een speciaal aanbiedingspakket voor groepen jeugdschakers met begeleiders. Daarnaast wordt ernaar gestreefd om samen met de Nederlandse Vereniging van Schaakprobleemvrienden een oploswedstrijd te organiseren en zal er verspreid over twee avonden een kennismakingscursus voor scheidsrechters worden gegeven. Tijdens de officiële opening, op maandagavond 24 juli, zal Peter Boel voorlezen uit ‘Drie Paarden’, zijn onlangs verschenen bundel met schaakverhalen.

Het comité heeft in Leon Smeitink van Idee.Fixe een vervanger gevonden van de helaas overleden ontwerper Jos Rochette. Smeitink zal de huisstijl van het evenement verzorgen.

Er wordt ook gewerkt aan een boekje naar aanleiding van 50 jaar Bondswedstrijden in de gemeente Rheden, dat in de zomer van 2018 zal verschijnen. Wie nog goede oude foto’s heeft van de beginjaren van het evenement in deze gemeente, wordt verzocht contact op te nemen met de organisatie via de website, of tijdens het toernooi van 2017 met Peter Boel in de perskamer in Sporthal Theothorne.

De ontwikkelingen rond dit evenement zijn te volgen op de website onk.schaakbond.nl.