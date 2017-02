Grafveld uit ijzertijd gevonden

ELLECOM - Tijdens werkzaamheden aan de verlegging van de N348 bij Ellecom en Dieren, zijn opmerkelijke archeologische vondsten gedaan. Onderzoekers van archeologisch onderzoeksbureau BAAC stuitten daar op een grafveld uit de midden ijzertijd. Dat is de periode van ongeveer 500 tot 250 voor Christus.

Archeologe Tamar Buikema vertelt gepassioneerd over de vondsten. En dat is ook nodig, want voor een leek is van zo'n graf niet veel meer te herkennen dan een zwarte verkleuring in het gele zand van de stuwwal. De verkleuringen herbergen echter een schat aan informatie. "We graven die plekken als het ware in plakken af en brengen de aangetroffen materialen in kaart. In emmers worden die bewaard voor verder onderzoek." Witte puntjes kunnen duiden op botresten, granen kunnen meer zeggen over het leven van de mensen die er begraven liggen en onderzoek van de houtskoolresten vertellen hopelijk welk hout gebruikt is bij de crematie. Want het verbranden van stoffelijke overschotten was in die tijd gebruik. De crematieresten werden vervolgens verzameld en begraven. Het zijn die verkleuringen die bij het grondwerk voor de verlegging van de N348 richting spoorlijn opvielen. Grotere objecten, zoals aardewerk en andere gebruiksvoorwerpen, zijn nog niet gevonden. "Maar we gaan de verzamelde resten heel zorgvuldig zeven en daarna kunnen we daaromtrent meer zeggen."

Het gaat om een redelijk groot grafveld. Er zijn reeds zo'n vijftig graven aangetroffen in de elf zogenaamde 'putten' die inmiddels werden geopend. En de verwachting is dat er nog veel meer graven zullen worden gevonden. "Op de plek waar momenteel het gronddepot van dit werk ligt, vermoeden we nog meer graven. Daar kunnen we pas later bij", aldus Tamar Buikema. De vondsten zijn intussen veilig in de grond. "We troffen deze resten aan op een diepte van één tot anderhalve meter onder het huidige maaiveld. Daar gebeurt niet veel mee."

Het archeologisch waardevolle onderzoek, dat nog zeker enkele weken gaat duren, leidt niet tot vertraging van de werkzaamheden. Er is begonnen met de delen van het terrein waar de aannemers aan de gang moeten. Over uiterlijk twee jaar verschijnt de eindrapportage van het archeologisch onderzoek.

Voorafgaand aan het graven van de putten, de vijftien onderzoeksvakken, is onderzoek gedaan met onder andere metaaldetectoren. Dat heeft ook al zo'n honderd vondsten opgeleverd, zoals een vingerring uit de Middeleeuwen, een kraan, Romeinse scherven en munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Een deel daarvan zal te zien tijdens een publieksmiddag op woensdag 22 februari, tussen 14.00 en 17.00, in het informatiecentrum Traverse Dieren, op de kop van de Spoorstraat in Dieren. Rond 15.30 uur zal daar een presentatie worden gegeven. Ook zijn de hele middag archeologen aanwezig om uitleg te geven.

Foto: Tamar Buikema geeft uitleg over het bijzondere grafveld uit de ijzertijd dat werd aangetroffen tijdens werkzaamheden aan de Traverse, ter hoogte van Ellecom - foto: Wencel Maresch