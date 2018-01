Deelname aan Buurtstroom Klarenbeek

KLARENBEEK – Buurtstroom is een initiatief van deA en lokale Klarenbeekse partijen om op diverse locaties in de gemeente Apeldoorn groene energie-projecten te ontwikkelen. Onder de naam Buurtstroom Klarenbeek wordt het deelproject voor dit dorp verder vormgegeven. Zoals het er nu uitziet, is er op het dak van het MFC in Klarenbeek ruimte voor pakweg honderdtwintig tot honderdveertig zonnepanelen.

Enkele maanden geleden hebben de initiatiefnemers een informatieavond gehouden, die goed werd bezocht. Er is druk gediscussieerd over de voordelen van het Buurtstroomproject. Natuurlijk waren er ook kritische vragen. Na lancering van het project werden al gauw de eerste zonnepanelen verkocht. Maar er zijn, volgens de organisatie, nog ruim negentig panelen te koop voor 260 euro per stuk.

Wie mee doet draagt duurzaamheidsprojecten als Buurtstroom een warm hart toe. Voor wie geen ruimte heeft op het dak, een dak heeft dat ongunstig ligt ten opzichte van de zon of in een huurhuis woont, is dit project een mooie manier om een bijdrage te leveren aan het vergroenen van de energiehuishouding en het verminderen van de CO2-uitstoot.

Enkele bijkomende voordelen die van belang zijn: NUON doet ook mee met het project Buurtstroom. Leden van Klarenbeeks Belang krijgen 10 euro korting per paneel. Ieder jaar wordt het rendement van circa 5 procent uitbetaald via de energierekening (minder energiebelasting). Deelname aan Buurtstroom behoort bij het huis en kan meeverkocht worden: het huis wordt dus meer waar. Er is een goedkope lening beschikbaar via deA.

www.klarenbeeksbelang.nl

buurtstroom.de-a.nl