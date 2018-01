Trouwe leden VIOS

HOENDERLOO - Na de eerste repetitieavond van het nieuwe jaar voor muziekvereniging VIOS uit Hoenderloo vond in 't Dorpshuus de nieuwjaarsreceptie plaats. Vast onderdeel daarvan is het huldigen van de jubilarissen van dat jaar, mensen die de vereniging al jarenlang trouw zijn en daarvoor in het middelpunt van de belangstelling mochten staan.

In 2018 zijn er drie mensen in het zonnetje gezet, die samen maar liefst 120 jaar muziekervaring hebben. Deze mensen kunnen stuk voor stuk neergezet worden als bevlogen VIOS-mensen en hebben al heel veel betekend voor de vereniging. Vooral Bertus van Hunen, maar die mocht dan ook gehuldigd worden voor maar liefst 70 jaar lidmaatschap. Hij heeft veel muzikanten opgeleid, heeft 29 jaar zitting gehad in het bestuur waarvan 13 jaar als voorzitter. Hij stond altijd vooraan als er ergens iets gedaan moest worden in organisatie of klussen en nog steeds is hij elke maandagavond op de repetitieavond aanwezig om zijn partij volop mee te blazen. Op de foto wordt hij geflankeerd door twee leden die allebei 25 jaar lid zijn en die op dit moment in het bestuur van de vereniging zitting hebben: links Liza Bruggeling en aan de rechterkant de huidige voorzitster Sjanie Wortman. Lovende woorden voor alle drie deze trouwe leden

foto Rob Spelde