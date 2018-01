Bloembakken tegen foutparkeren

EERBEEK - Het is velen een doorn in het oog: de auto's die parkeren aan de verkeerde kant van het Stuijvenburchplein. Om dit te voorkomen, gaat de gemeente bloembakken plaatsen op de strook die er weliswaar uitnodigend uitziet, maar zeker niet is bedoeld om de auto te parkeren.

Sinds de herinrichting van het Stuijvenburchplein is het veel autogebruikers niet duidelijk dat er maar aan één kant mag worden geparkeerd. De strook aan de kant van het plein is hier niet voor bedoeld, maar wordt wel regelmatig gebruikt om auto's te plaatsen. Automobilisten hebben de verkeerssituatie niet door of negeren het parkeerverbod en zetten hun auto op de strook.

Omdat handhaving moeilijk is, heeft de gemeente overwogen preventief hekken te plaatsen op de strook aan de pleinkant en zo het foutparkeren te voorkomen. Dit zagen de winkeliers van de OVE niet zitten, maar in bloembakken werd een mooi alternatief gevonden. De gemeente is voornemens de bloembakken medio februari te plaatsen.