450 Handtekeningen vragen om terugkeer buslijn 29 op zaterdag

RHEDEN – Sinds 11 december rijdt buslijn 29 van vervoersmaatschappij Breng niet meer op zaterdag. Voor velen in het dorp Rheden onverwachts en bovenal onaangenaam. Ron Baars kan het al helemaal niet geloven dat dit zomaar kan. Hij zamelde 450 handtekeningen bij elkaar om aan te tonen dat het van belang is dat de buslijn ook weer op zaterdag gaat rijden.

“Veel bewoners van wooneenheden in Rheden, gehandicapte mensen en oudere mensen zijn afhankelijk van het openbaar vervoer. Door de afschaffing van lijn 29 op zaterdag is het voor deze mensen onmogelijk om in Velp of Arnhem te komen. Er zijn nog wel andere bussen die door Rheden komen, maar die rijden alleen over de Arnhemsestraatweg. Als je in Rheden Zuid woont is het gewoon niet te doen om daar helemaal naartoe te lopen”.

Oorzaak van de schrapping van lijn 29 is het geringe aantal reizigers uit Doesburg en Rheden.

Een woordvoerder van Breng: “Reizigers uit Rheden kunnen terugvallen op de trein of lijn 43 die eveneens naar Arnhem gaan. Wij beseffen dat het voor bewoners van het zuidelijk deel van Rheden een forse (loop)afstand is, maar het aantal instappers op zaterdag in Doesburg en Rheden is te gering om lijn 29 hier te handhaven.” Breng erkent het probleem dat de heer Baars aankaart, maar weigert er iets aan te doen.

Baars: “Door de marktwerking word het openbaar vervoer steeds verder uitgehold terwijl de files door de aantrekkende economie steeds meer toenemen. Om een oplossing te bieden voor de gehandicapte en oudere inwoners van Rheden in het zuidelijk deel stel ik voor om lijn 43, die toch al door Rheden rijdt, maar alleen op de Arnhemsestraatweg, een lusje door het dorp te laten maken. Natuurlijk alleen op de uren dat lijn 29 niet rijdt. Ik denk dat dat voor nauwelijks extra kosten zorgt voor vervoersmaatschappij Connexxion”. Maar ook Connexxion wil geen medewerking verlenen, terwijl de partij ook het probleem wel erkent. Maar Baars geeft niet op. “Ik ga door tot er een oplossing is gevonden”.