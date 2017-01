Cheque voor Eerbeekse scouts

EERBEEK - Scoutinggroep Tapawingo uit Eerbeek heeft van de kerkenmarktcommissie van de Protestantse Gemeente een dikke cheque gekregen. Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst en Boerenkoolfuif kregen de scouts 1000 euro voor het nieuwe clubhuis. Leuke bijkomstigheid is dat enkele Tapawingo-mensen spontaan hulp aanboden bij het opzetten en afruimen van de kerkenmarkt op de eerste zaterdag in oktober. Veel inwoners geven spullen, die zij zelf niet meer gebruiken, maar nog wel goed zijn, aan de kerkenmarkt. Door een maatschappelijk doel te steunen komt een deel van de opbrengst ook weer ten goede aan de inwoners van Eerbeek. Dit keer is dat Tapawingo. Elke derde zaterdag van de maand, dus ook 21 januari, kunnen bruikbare spullen ingeleverd worden, van 10.00 tot 12.00 uur bij de oude Mavo aan de Derickxkamp.