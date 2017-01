Gezamenlijke aanpak klimaatverandering

RHEDEN – Ruimte voor het water, ecologie en economie. Dat zijn de drie pijlers van het project Rivierklimaatpark, waar de gemeente Rheden samen met onder andere buurgemeenten in stapt. Dit project is door Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer opgestart om de gevolgen van klimaatverandering in de IJsselpoort het hoofd te bieden.

Het klimaat verandert, Nederland wordt steeds warmer, en dat heeft gevolgen voor het gebied rond de IJssel. Het water komt hoger te staan, maar ook heeft het gebied vaker te kampen met grotere droogte en hitte. De rivier moet meer ruimte krijgen bij hoog water. Daarnaast ontwikkelt zich andere flora en fauna in het gebied.

Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer willen, samen met de gemeenten Arnhem, Westervoort, Rheden en Zevenaar, Waterschap Rijn en IJssel, Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Milieu, deze gevolgen van de klimaatverandering opvangen en grijpen deze ontwikkeling aan om de ruimtelijke kwaliteit van het gebied te verbeteren. Het Rijk heeft al een bedrag van 36 miljoen beschikbaar gesteld voor dit integrale project, data de titel Rivierklimaatpark IJsselpoort heeft gekregen.

Voor de gemeente Rheden gaat het voornamelijk om de uiterwaarden tussen de IJssel en de snelweg bij Rheden, de Velperwaarden en RiverStone. Wethouder Nicole Olland ziet de kansen die dit project biedt: “Niet alleen krijgt de IJssel meer ruimte, voor flora en fauna zouden we bosschages en groene vlaktes kunnen realiseren. Daarmee wordt het gebied rondom de IJssel ook aantrekkelijker voor bezoekers en als we de uiterwaarden toegankelijker maken, kan dat kleine bedrijvigheid een impuls geven.”

Hoe en wat, dat moet nog volledig worden ingevuld. Olland: “We willen graag in dit project stappen, maar hoe het plan er uit komt te zien, dat ligt nog helemaal open. Dat wordt bepaald in overleg met stakeholders, zoals de agrariërs en andere ondernemers in het gebied, maar ook met andere belanghebbenden en inwoners van onze gemeente.”

De gemeente Rheden neemt ruim de tijd voor participatie en trekt twee jaar uit voor de ontwikkeling van het project. Vooralsnog wordt er vooral achter de schermen op het gemeentehuis gewerkt, Olland verwacht dat inwoners eind dit jaar voor het eerst om hun mening wordt gevraagd. De gemeenteraad neemt in de vergadering van 21 februari het besluit al dan niet definitief in het plan te stappen.