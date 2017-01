Enquête over woningverbetering Dieren Noordoost

DIEREN - In Dieren Noordoost werken bewoners actief samen aan het verbeteren van hun woningen en de wijk. Met het initiatief Verbuursamen zorgt het Energieteam van Wijkplatform DINO voor kansen om de woningen te verbeteren. Deze weken wordt opnieuw een enquête gehouden waarin bewoners wordt gevraagd naar hun wensen op dit gebied.

Na een enquête om de wensen te inventariseren was er in 2015 een succesvolle actie om de eigen woning beter te isoleren met vloerisolatie, dakisolatie of HR++-glas. Vervolgens zijn in 2016 bij meer dan 25 woningen zonnepanelen geplaatst, die de energierekening al gauw een 400 euro omlaag bracht. Daarbij werd steeds een goed aanbod gezocht tegen een mooie prijs. De ervaringen die de buren gezamenlijk hebben met hun huizen, blijken dan nuttig. Bovendien is het samen zoeken en vinden gezellig.

Niet iedereen heeft mee kunnen doen. Daarom gaat het Energieteam nogmaals de wijk in met een enquête, waarin wordt gevraagd naar verbeter-behoeften. Dat kan bijvoorbeeld gaan om isolatie of zonnepanelen, die de eigen woning comfortabeler maken en de lasten verlagen. Maar er is ook ruimte om andere wensen te noemen, zoals vervanging van dakpannen of borstweringen. Een nieuwe subsidieregeling maakt verbeteren extra aantrekkelijk. Ook over die regeling informeert het Energieteam de medebewoners.

De vervolg-enquête is in de laatste week van januari en de eerste week van februari. Wie net niet thuis is, kan een enquêteformulier opvragen bij verbuursamen-dieren-no@ziggo.nl.

www.dierennoordoost.nl