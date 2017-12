Culturele Stichting schenkt afdichting muziekkoepel

BRUMMEN - De Culturele Stichting Gemeente Brummen heeft de gemeenschap een facilitair cadeau aangeboden. Voorzitter Marjolein Roelfzema, heeft het cadeau symbolisch overhandigd aan de heer Ruumpol, oud-voorzitter van de opgeheven stichting Brummen 1200.

Het cadeau bestaat uit twee delen. Enerzijds een afdichting van de Muziekkoepel, waardoor voortaan windvrij opgetreden kan worden. Door de afdichting zal het geluid ook minder ‘verwaaien’. Anderzijds werd een overkapping van 10 x 12 meter aangeboden. De overkapping die er stond was nog een dummy. De uiteindelijke overkapping zal op meerdere plaatsen inzetbaar zijn.

Na het officiële gedeelte heeft het Brummense HardKoor een aantal liederen ten gehore gebracht onder het genot van een glaasje Glühwein, aangeboden door Concordia. De stemming zat er goed in. Het koor zelf was direct al enthousiast over de afdichting: in de koepel kunnen zij elkaar veel beter horen!

De tijd, maar ook de koude, heeft op een gegeven moment een einde gemaakt aan dit samenzijn vrijdagavond. Alle genodigden voor de avond ter ere van het jubileum van de Culturele Stichting zijn vervolgens naar Concordia gegaan om met elkaar verder te feesten. Dorpsdichter Laurens Hoevenaren heeft daar een gedicht voorgedragen speciaal gemaakt voor het 25-jarig bestaan van de Stichting: ‘Laat ons beelden maken’, te lezen op www.brummencultuur.nl/werkgroepen/taalmarkt.