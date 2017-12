Met de arrenslee op pad

OOSTERHUIZEN – Joop Huisman uit Klarenbeek is een echte paardenliefhebber. Het liefst trekt hij er elke dag met paard en wagen op uit. Of gewoon werken op het land met een fors werkpaard. Zijn werkzaamheden als veehandelaar laten niet toe dat hij er heel veel tijd aan kan besteden, maar als het even kan gaat hij op weg. Hij heeft een paar witte pony’s die het ook prachtig vinden om een tochtje te maken.

Huisman kwam op het idee om een grote trekslee aan te schaffen en hiermee tochtjes te maken. Door het winterse weer met veel sneeuw kon hij in de afgelopen dagen zijn hobby prachtig beoefenen. Hij spande paardjes voor de slee en maakte een tocht door de landelijke omgeving van Oosterhuizen. Onderweg kreeg hij veel bekijks. Enkele personen mochten een eindje meerijden.