Basisschool De Bongerd in Hoog-Keppel sluit

HOOG-KEPPEL - Openbare basisschool De Bongerd in Hoog-Keppel heeft te weinig leerlingen om kwalitatief goed onderwijs te kunnen blijven bieden. Het college van bestuur van Stichting IJsselgraaf voelt zich dan ook genoodzaakt om per 1 augustus 2018 tot opheffing of fusie van De Bongerd over te gaan.

De medezeggenschapsraad stemt in met het besluit. In de omgeving is voldoende openbaar onderwijs voor de kinderen aanwezig, is ook hun mening.

Op 4 juli van dit jaar stonden nog 19 leerlingen ingeschreven. Met dit aantal is het leerlingenaantal onder de landelijke opheffingsnorm van 23 leerlingen gekomen. De onderwijskwaliteit en sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen kan met een dergelijk aantal niet langer worden gewaarborgd.

De gemeenteraad van Bronckhorst kan besluiten het bestuur van de school over te nemen. B en W adviseren de raad echter dit niet te doen, omdat de kwaliteit niet gewaarborgd kan worden. Bovendien krijgt de gemeenteraad dan een dubbele rol. Maar het laatste woord is aan de raad, die hierover in januari een besluit neemt.

In april 2015 sloten Stichting IJsselgraaf en de medezeggenschapsraad van De Bongerd nog een uitgebreide vaststellingsovereenkomst. Hierin legden beide partijen een hernieuwde samenwerking vast, waarbij het schoolbestuur expliciet medewerking toezegde aan de ambitie van ouders om kleine scholen open te houden. Met het ondertekenen van de overeenkomst werd De Bongerd constructief en kwalitatief ondersteund bij haar toekomstige ontwikkeling. Daarbij werd ook nadrukkelijk ingezet op verdere onderwijskundige vernieuwing in het nieuwe schooljaar. Maar dat is dus allemaal niet gelukt en daarmee valt het doek na afloop van het huidige schooljaar.