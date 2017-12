Zwembad De Dumpel in Velp weer open

VELP - Sinds dinsdag is het zwembad De Dumpel aan de Gruttostraat in Velp weer open voor publiek. Het zwembad is 2,5 dag gesloten geweest nadat zaterdagmiddag bleek dat een deel van het plafond scheef stond. Inmiddels heeft een bouwkundig onderzoek plaatsgevonden.

Het ventilatiesysteem boven het plafond zorgde voor de problemen. Dit systeem drukte tegen het plafond. De problemen zijn inmiddels verholpen.

De georganiseerde zwemmers (scholen en verenigingen) zijn inmiddels geïnformeerd dat het bad weer open is.