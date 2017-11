Van Ommen en Bonenberg winnen mastermix Boul’Animo

DIEREN - Op sportpark Het Nieuwland in Dieren werd bij Jeu des Boulesvereniging Boul’Animo het Mastermix toernooi gespeeld. Dit concept wordt gespeeld met 5 voorgelote doublette partijen, waarbij voor elke ronde zowel partner als tegenstanders willekeurig worden geloot.



Direct in de eerste ronde vielen er voor de deelnemers al enkele verrassende uitslagen te noteren. Na 5 rondes was er niemand ongeslagen gebleven en waren enkel Ellen van Ommen en Theo v.d. Meer erin geslaagd vier partijen te winnen. Fanny van Uden en John Bonenberg bleken de beste van de spelers met drie gewonnen partijen. Theo en Fanny namen het in de finale op tegen Ellen en John, die ook buiten de vereniging diverse toernooien samen spelen. Theo en Fanny namen de leiding, maar gaandeweg gingen Ellen en John steeds beter spelen en wonnen dan ook met 13-6 de partij en het toernooi.