Ruiming maakt RK Begraafplaats in Klarenbeek weer netjes

KLARENBEEK – De begraafplaats bij de voormalige RK Kerk in Klarenbeek ligt er nu keurig verzorgd bij. Ruime open plekken geven aan waar voorheen nog graven waren. Dat is wel anders geweest. Er is een ruiming geweest van oude graven. Ruim 100 graven zijn verdwenen. De stoffelijke resten zijn herbegraven in een verzamelgraf op het kerhof.

De Beheerscommissie RK Begraafplaats HH. Fransicus & Clara parochie heeft, evenals in andere plaatsen in haar werkgebied, besloten ook in Klarenbeek een sanering van het kerkhof te doen plaatsvinden. Alle rechthebbenden hebben bericht ontvangen over het al of niet verlengen van de grafrechten. De graven van degenen die niet wilden verlengen, zijn onlangs verwijderd.



Nu de ruiming is afgerond, de tegelpaden zijn hersteld en over het gehele kerkhof een laag grint is aangebracht, gaat de Beheerscommissie in overleg met de Locatieraad en medewerkers Begraafplaats een herinrichtingsplan opstellen. Daarbij wordt gedacht aan het realiseren van een as-strooiveld en naast de urnenmuur ook een urnenveld. Ook aanvullende beplanting op vele ontstane open plekken en het vervangen van de tegelpaden door een andere verharding staan op het programma.

Het verzamelgraf wil men herkenbaar inrichten en daarbij een gedenksteen plaatsen. Tevens wordt gedacht aan het plaatsen van enkele bankjes op dit kerkhof. De uitvoering van deze plannen zullen naar verwachting in het voorjaar van 2018 plaatsvinden.

Voor de bezoekers van de Mariakapel achter op het Klarenbeekse kerkhof, is prettig dat de begraafplaats er nu weer verzorgd uitziet. Dagelijks maakt een flink aantal mensen gebruik van de mogelijkheid de kapel te bezoeken. Zich daar even rustig terug te trekken en een kaarsje op te steken. Een bewijs van de vele bezoekers is het gastenboek in de kapel.

In de korte tijd dat de kapel is ingewijd hebben honderden deze plek van rust gevonden en in het boek een berichtje geplaatst. Soms een kort gedicht of gedachte van enkele regels maar iemand voelde behoefte om met zijn/haar gevoelens een paar pagina’s te vullen. Uit de geschreven woorden blijkt duidelijk dat de Locatieraad met deze kapel aan de wens van velen gehoor heeft gegeven.