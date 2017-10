Vrijzinnige Sangha bij Vrijzinnigen IJsselstreek

BRUMMEN – Vrijzinnigen IJsselstreek starten met een vrijzinnige Sangha, een spirituele gemeenschap. In het boeddhisme speelt de Sangha een centrale rol als plek waar beoefenaars samen mediteren en hun ervaringen met elkaar delen.

De Sangha wordt gecreëerd vanuit een vrijzinnige traditie. Er wordt geoefend met het integreren van nieuwe vormen van vrij spiritueel bewustzijn in het dagelijks handelen. Deelnemers leren leven vanuit het hart. Met behulp van lichaamswerk, ontspanning, samen mediteren, ruimte voor stilte en muziek, komen zij meer in contact met de kern van hun bestaan. Ze delen ervaringen en ondersteunen elkaar om meer liefde en begrip te ontwikkelen voor zichzelf, voor elkaar en voor alle mensen in hun omgeving.

De bijeenkomsten worden begeleid door Marijte Bolt en Maureen Meijlis en duren ongeveer anderhalf uur. In eerste instantie worden twee bijeenkomsten georganiseerd, als er behoefte aan blijkt te zijn, komt er een vervolg.

De bijeenkomsten zijn op vrijdag 27 oktober en 26 januari om 14.00 uur. Deelname is gratis voor leden van de Vrijzinnigen, andere belangstellenden betalen 5 euro per keer. Opgave kan tot 20 oktober bij Marijte Bolt via info@lichaamseigenwijsheid.nl of tel. 06 - 53366210 of bij Maureen Meijlis via meijlis@mc-kwadraat.nl of tel. 0313 - 652190.