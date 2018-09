Ellecomse raapt jaar lang peuken

ELLECOM - Een jaar lang sigarettenfilters rapen. Dat is de uitdaging die Bernadette Hakken uit Ellecom in juli is aangegaan. "Ik wil een bijdrage leveren aan een beter milieu en voorlichting geven: peuken vergaan nooit."

Een tang en een leeg yoghurtemmertje. Dat zijn de materialen die Bernadette Hakken sinds juli altijd bij zich heeft, in de auto, in de fietstassen en als ze gaat wandelen. Daarmee raapt ze sigarettenpeuken op straat op. "Ik ga er niet naar op zoek, ik raap alleen wat ik op mijn pad tegenkom. De ene dag kom ik er tien tegen, de andere dag misschien wel vijfhonderd. Als ik bijvoorbeeld naar de stad ga, dan is er geen beginnen aan."

Bernadette kwam op het idee van de actie nadat ze eind juni meedeed met een Beach Clean up in Scheveningen. Eerst gaan er schoonmaakmachines over het strand heen om de ergste rotzooi op te ruimen. Daarna gaan vrijwilligers lopend over het strand om de restanten op te rapen. Bernadette: "De eerste vijftig meter dacht ik: er ligt niets meer. Maar als je beter kijkt, blijkt er nog heel veel te liggen. Binnen een uur tijd hadden we met tachtig man drie vuilniszakken met kleine stukjes plastic opgeraapt. Het overgrote deel daarvan was peuken."

Na afloop van de Beach Clean up werd de vrijwilligers gevraagd een eigen 'challenge' te bedenken om zo de plastic soep in de zee te verminderen. Bernadette koos ervoor om een jaar lang de peuken op te rapen die ze in het dagelijks leven tegenkomt. "Sigarettenfilters zijn van plastic en vergaan uiteindelijk nooit. Ze komen als hele kleine stukjes plastic in de zee terecht. En via de vissen komen die stukjes microplastic weer in de voedselketen terecht. Er wordt zelfs al plastic in honing aangetroffen. Daarbij zijn de filters gemaakt om (een deel van) de giftige stoffen, zoals nicotine, lood, arsenicum en pesticiden op te vangen. Eén filter bevat daardoor genoeg vergif om acht liter water te vervuilen. Niet alleen in de zee, maar ook op straat en in het plantsoen. Ons bodemleven gaat erdoor kapot, evenals bijvoorbeeld de bijen.”

Twee maanden later heeft ze naar schatting al meer dan tienduizend sigarettenfilters van straat geraapt met haar tangetje. Haar dorp Ellecom is nu redelijk schoon. "Als ik een wandeling maak, kom ik er in het dorp nog zo'n vijf per keer tegen. Maar op parkeerplaats Het Sterrenbos vind ik er wel dertig." Op het Callunaplein in Dieren is het helemaal bar en boos, zo ontdekte Bernadette. "Ik was een keer bij de Gall & Gall en moest naar de Albert Heijn. Ik dacht: ik laat mijn fiets hier staan en raap onderweg naar de supermarkt de peuken op die ik zie liggen. Na twee uur rapen was ik vier winkels verder en lagen er nog steeds sigarettenfilters op straat. Ik had geen tijd meer en moest stoppen. Op zulke momenten zie je hoe groot het probleem is."

In Nederland worden er per jaar 90 miljard peuken op straat gegooid. Bernadette is niet 'boos' op rokers die dat doen. Volgens haar gebeurt het vooral uit onwetendheid. "Mensen denken dat de filters wel vergaan en realiseren zich niet dat ze het milieu vervuilen." Door haar raapwerk komt ze wel geregeld in gesprek met mensen die zich afvragen wat ze aan het doen is. Daardoor kan ze ook voorlichting geven over de gevolgen van peuken voor het milieu. "Ik dring dat niet op. Mensen komen vanzelf naar me toe. Dat is het leuke aan deze actie. En dan vertellen ze het weer verder in hun omgeving. Dat is het domino-effect dat ik wil bereiken."